Родриго о матче с «Ман Сити»: «Бензема спросил, хочу ли я бить пенальти, чтобы сделать хет-трик. Но я знал, что он всегда забивает»

рассказал, что Карим Бензема предлагал ему бить пенальти в матче с .

21-летний полузащитник вышел на поле на 68-й минуте при счете 0:1 и сделал дубль за полторы минуты, забив на 90-й и 91-й минутах матча. Эти голы позволили мадридскому клубу перевести игру в экстра-таймы.

На 95-й минуте заработал право на пенальти, и его реализовал Бензема. В итоге «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и вышел в финал Лиги чемпионов (общий счет – 6:5).

– Матч Лиги чемпионов не был бы полноценным без гола ?

– Конечно, я очень рад за него. Карим подошел ко мне и спросил, хочу ли я пробить пенальти, чтобы сделать хет-трик. Но я знал, что именно он постоянно отрабатывает их и всегда забивает.

И, конечно, учитывая, какой сезон он проводит, меньшее, что я мог сказать: «Нет, его должен бить ты, Карим». И он забил. Теперь мы в финале, – рассказал Родриго.

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