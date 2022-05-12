ЦСКА: «У нас действующий контракт с Joma. Форма на будущий сезон уже готова»

ЦСКА не планирует прекращать сотрудничество с техническим спонсором Joma.
«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке.
Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Сегодня стало известно, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike, с которым работал с 2005 года.
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