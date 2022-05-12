Терюшков о «Химках»: «Рассматриваем вариант, что Puma уйдет. Разрабатываем предложения отечественных производителей»

Роман Терюшков прокомментировал возможность прекращения сотрудничества «Химок» с Puma.
«Технический спонсор «Химок» пока не присылал никаких обращений. Но мы предусматриваем разные варианты, для себя ищем альтернативных технических спонсоров, в первую очередь из Российской Федерации.
Рассматриваем вариант, что Puma уйдет от нас. Разрабатываем предложения от отечественных товаропроизводителей», — сказал член наблюдательного совета «Химок».
Сегодня стало известно, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike, с которым работал с 2005 года.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков