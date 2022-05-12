Шмурнов об уходе с «Матч ТВ»: «Многие товарищи с канала сожалели. Но сожаление я испытываю по их поводу. Они в заложниках, мне кажется»

считает заложниками сотрудников .

– Когда я объявил о том, что ухожу, очень многие мои товарищи с «Матч ТВ» мне написали сообщения, выразив сожаление. Я, честно говоря, этого сожаления не принимаю. Сожаление я испытываю по поводу их судьбы. Мне кажется, что они сейчас находятся в заложниках. А меня жалеть не надо, я живу хорошо.

Нормально, когда человек испытывает такие чувства, [которые испытываю я]. Когда он испытывает другие чувства, это вызывает у меня расстройство и досаду. Неприятно, что люди испытывают другие чувства. Когда на их глазах взрывают других людей, они говорят: «Ну ничего, пройдет, заживет».

– А были те, кто активно поддержал ваше решение?

– Да, конечно, и такие были. Ну и я старался не делать из этого спектакля.

До формального объявления пару недель ушло на то, чтобы подписать какие-то бумаги. После этого я объявил, что ухожу. В этот момент люди как-то на это отреагировали, но не очень бурно.

– У вас не было мыслей о том, чтобы перед уходом с «Матч ТВ» устроить в эфире антивоенную акцию, как Марина Овсянникова?

– Нет, не было. Для этого нужен определенный темперамент. Это такой акт самосожжения, для которого нужно иметь ту степень отваги, которой мне не хватает. И мне кажется, если бы [я так вышел с плакатом], меня бы, наверное, восприняли как клоуна, – сказал комментатор в интервью «Холоду».

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