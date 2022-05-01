Шмурнов о «Матч ТВ»: «Еще в октябре я решил уйти, но были незаконченные дела. 24 февраля компромиссы закончились»

рассказал о своем уходе с .

– Как вы приняли решение уйти с «Матч ТВ»?

– Я еще в прошлом октябре решил, что мне с «Матч ТВ» не по пути и долго на канале не смогу находиться. У меня оставалось много незаконченных дел, поэтому я решил, что уйду, когда все завершу. Скрепя сердце я оставил себе на это год.

У меня было два проекта – «Футбольное столетие» и еще один, который только задумывался, потом важная для меня работа в «Академии журналистики» и по футболу.

Я до сих пор корю себя, что не ушел раньше, но человеческим оправданием для меня стало то, что я смог поработать с молодыми ребятами в академии. Однако 24 февраля все компромиссы закончились.

– То есть этот день все перевернул?

– В моем сознании все перевернул 2011 год.

– Имеете в виду вероятные фальсификации на выборах в Госдуму?

– Да, после этого у меня не было сомнений, на какой я стороне. Все становилось хуже, а я продолжал надеяться, что можно силой слова или своим честным делом противостоять тому, что я искренне не переношу и считаю вредом для нашего народа и государства.

Может быть, надо было уходить раньше и громче, но жизнь – это вообще череда компромиссов. Мне очень хотелось делать свое дело, сейчас это стало невозможно. Человеку свойственно сомневаться, но есть вещи, в которых сомневаться нельзя.

Если раньше можно было за что-то держаться и уговаривать себя – возможность стабильно работать, желание продвигать свои идеи не на баррикадах, а в социальном пространстве, то теперь ситуация изменилась. Все это я пытался делать десять с лишним лет, так или иначе существуя в том, что меня не устраивало.

Это все тяжело для меня, но на фоне происходящего в Украине мои страдания минимальны, и я не хочу о них говорить. Жалко было расставаться с новыми студентами, которые пришли в феврале. Весь март ради них я скрывал свое решение от публики. Я пытался им донести свой протест, но не напрямую. Хотя, думаю, они прекрасно понимали мое состояние.

«Обитаемый остров» братьев Стругацких – великолепная книжка, которую обязательно нужно читать: она о том, во что может вылиться пропаганда. У меня ощущение, что наша страна находится под жестким излучением, и это очень печально.

Мне ментально не страшно за семью и друзей, потому что я в них верю и говорю с ними, но страшно за всех остальных, в том числе немного за моих студентов, потому что я не точно знаю, что с ними.

Я очень хочу, чтобы больше людей меня услышали. Возможно, благодаря тому, что мне долго верили в футбольном смысле и интересовались этим, заинтересуются и мнением о вещах, которые сейчас гораздо важнее, – сказал комментатор в интервью сайту «Вот Так».