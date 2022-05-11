Шмурнов о создании «Матч ТВ»: «Задача была в том, чтобы свободного спортивного ТВ больше не существовало, судя по всему»

поделился мыслями о целях создания .

– Помните, как «Матч» создавали, объединив «Россию-2» и «НТВ-Плюс»? Какие у вас были мысли по этому поводу?

– Захватнические – и они обернулись поражением. Мне кажется, захватнические идеи всегда в итоге оборачиваются поражением.

Нам казалось, что «НТВ-Плюс», [где я работал], заберет себе мощности и частоту «России», поскольку мы талантливые, правильные и умные. Нам обещали, и мы на это надеялись, что все это делается, чтобы потенциал «НТВ-Плюс» интегрировать в систему федерального вещания. Мы думали, что продвигаемся дальше [в развитии спортивного телевидения]. Но, как выяснилось, задача была другая.

– Какая?

– Задача была в том, чтобы коллектив, работавший на «России», поглотил нас. Эту задачу мы начали распознавать через пару лет. И то – это была не окончательная задача.

А окончательная задача, судя по всему, была в том, чтобы свободного спортивного телевидения больше не существовало. Чтобы существовало только несвободное.

Понятно, что [в России] была общая тенденция на укрупнение всех структур, на приближение их к государству. Но нам казалось, что спорт, особенно тот спорт, которым я всегда занимался и который любил, международный спорт – чемпионаты мира, Еврокубки, иностранные чемпионаты – [его не будут трогать].

Я вообще терпеть не могу боление за «наших» только потому, что они – «наши». Моя история – наслаждаться лучшим. И я всегда ставил перед собой задачу продвигать все лучшее, что дает мировой спорт – как шоу, как соревнование, как институт. Если, будучи частью лучшего мирового спорта, наши спортсмены добиваются успеха, это здорово, это приятно. Но только в том случае, если они реально там добиваются успеха. А в ином случае…

И вот про это был «НТВ-Плюс» – про спорт вообще, про лучший спорт, а не про «наш» спорт. А [со стороны «России-2»] шла идея, что «наши» всегда лучшие, все «наше», «наше», «наше». И в итоге именно этот подход, оголтелое боление, стал самым важным. В итоге в спорт все больше стали впрыскивать политику – как ботокс.

И сейчас, когда ничего, кроме политики, уже почти не осталось, люди из спорта продолжают подменять понятия, – сказал Шмурнов в интервью «Холоду».

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