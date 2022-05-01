Шмурнов о видео Савина про Украину: «Женя – большой молодец, он сделал необходимое. Любой достойный человек должен громко говорить об этом»

поддержал после выпуска «КраСавы» о ситуации в Украине.

Ранее блогер сделал видео с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева. На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

– Евгения Савина уже пару недель травят из-за видео с украинскими футболистами.

– Женя – большой молодец, он сделал то, что необходимо. Любой достойный человек должен громко говорить об этом. Большое ему спасибо, он очень правильно использовал орудие, которое у него есть.

– На «Матче» его назвали Иудой, его клубу «Красава» не дают тренироваться, а депутат Госдумы Роман Терюшков и вовсе призвал отобрать у него команду.

– Я ничему этому не удивляюсь. У них там в плену мои друзья, и эта пропагандистская машина и меня держала в плену долго. На привязи моей зарплаты, страсти к преподаванию, любви к футболу.

Есть много ребят на , которые продолжают работать, лезут на стенку от бессилия, но не имеют возможности уехать, потому что они в тюрьме, – сказал комментатор в интервью сайту «Вот Так».

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