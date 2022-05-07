провел аналогию между «Манчестер Сити» и «Ромой».

«Горожане» в среду вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в полуфинале.

«Я всегда хочу побеждать, каждый день думаю о том, насколько мне повезло и насколько я счастлив. Я знаю, что люди одержимы чемпионов. Уверен, в тот день, когда мы ее выиграем, они скажут, что это все из-за больших трат, а не проделанной работы.

На мой взгляд, тут не в деньгах вопрос. Фанаты этого не понимают. тоже потратила много денег, но не участвует в ЛЧ», – сказал главный тренер .

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