Гвардиола о победе в ЛЧ: «Вопрос не в деньгах. «Рома» тоже много потратила, но в ЛЧ не участвует»

Теги Рома Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола провел аналогию между «Манчестер Сити» и «Ромой».

«Горожане» в среду вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в полуфинале.

«Я всегда хочу побеждать, каждый день думаю о том, насколько мне повезло и насколько я счастлив. Я знаю, что люди одержимы Лигой чемпионов. Уверен, в тот день, когда мы ее выиграем, они скажут, что это все из-за больших трат, а не проделанной работы.

На мой взгляд, тут не в деньгах вопрос. Фанаты этого не понимают. «Рома» тоже потратила много денег, но не участвует в ЛЧ», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные