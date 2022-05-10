Патрис Эвра: «У «Реала» есть деньги и история, у «Ман Сити» – только деньги. Игроки идут туда только ради них»

сравнил «Манчестер Сити» с «Реалом» и историю клубов.

допустил ошибку [против ], это действительно так. Они сломлены. Это напоминает мне . Эти клубы держатся лишь на деньгах.

У «Реала» тоже есть деньги, но у них есть и история. У «Манчестер Сити» есть только деньги, и игроки идут туда только ради них.

Конечно, они берут трофеи, но игрок выбирает «Манчестер Сити» только потому, что там платят больше», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» для Prime Video.

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