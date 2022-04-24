Пеп Гвардиола: «Об Украине уже забывают, перестают о ней говорить, а Зинченко проживает это каждый день»

Пеп Гвардиола похвалил после победы «Манчестер Сити» над (5:1).

Украинский защитник целиком отыграл вчерашний матч и отдал голевую передачу на Габриэла Жезуса.

«Прежде всего, это непростой период для Алекса. То, что случилось в его стране, где живут его близкие... Люди уже забывают об Украине, мы перестали говорить о ней, флагов в их поддержку больше нет, а Алекс проживает это каждый день.

Это сложный период для него лично, и он сыграл качественно, отдал голевую передачу. Он всегда сконцентрирован. Его очень ценят в раздевалке», – сказал тренер .