Пеп Гвардиола: «Об Украине уже забывают, перестают о ней говорить, а Зинченко проживает это каждый день»

Теги Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Пеп Гвардиола Александр Зинченко Футбол

Пеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко после победы «Манчестер Сити» над «Уотфордом» (5:1).

Украинский защитник целиком отыграл вчерашний матч и отдал голевую передачу на Габриэла Жезуса.

«Прежде всего, это непростой период для Алекса. То, что случилось в его стране, где живут его близкие... Люди уже забывают об Украине, мы перестали говорить о ней, флагов в их поддержку больше нет, а Алекс проживает это каждый день.

Это сложный период для него лично, и он сыграл качественно, отдал голевую передачу. Он всегда сконцентрирован. Его очень ценят в раздевалке», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные