Шевченко об украинских футболистах в Европе: «Важно, чтобы они продолжали играть. Они выступают ради Украины»

Теги Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Бенфика Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Андрей Ярмоленко Роман Яремчук Александр Зинченко Виталий Миколенко Футбол

Андрей Шевченко призвал украинских футболистов продолжать играть ради страны.

«Украина независима всего 30 лет. Мы только-только стали независимы, когда я начал играть в футбол. Я всегда гордился тем, что я украинец, с первого дня и до сих пор. Никто другой не будет нам ничего диктовать.

Я всегда говорю парням: продолжайте играть. Ты играешь ради своей страны. Это отличный посыл. Мир спорта очень сплочен. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – очень важно, чтобы они продолжали играть. Я звоню им, поддерживаю их.

Мы едины. Это мое послание – сыграй свою роль. Делайте все, что можете.

Пожалуйста, продолжайте говорить об Украине. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, вы поддерживаете нас», – сказал бывший игрок и тренер сборной Украины.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные