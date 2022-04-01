Украинский хавбек Кравчук тренируется в «Ман Сити» после ухода из «Торпедо»: «Не могу поверить в происходящее. XXI век, центр Европы»

Украинский полузащитник Андрей Кравчук тренируется с .

Как передает Daily Mail, футболист, расторгший контракт с московским «Торпедо» в начале марта, имеет возможность заниматься на базе «горожан» до конца сезона.

Лидер АПЛ получил разрешение от Министерства внутренних дел, руководства лиги и Футбольной ассоциации Англии.

Украинец будет поддерживать форму и искать команду на новый сезон. Также ему будет предоставлено право проживать на базе – сейчас он в отеле.

Отмечается, что немаловажную роль в оказании помощи Кравчуку сыграл защитник – оба футболиста занимались в академии .

«Уход из был единственным решением. Я чувствовал себя очень неуютно, на Украине не поняли бы меня, если бы я остался.

Не могу поверить в происходящее. XXI век, центр Европы. Сложно подобрать слова», – сказал Кравчук.

Подробно со статистикой 23-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.