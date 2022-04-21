Бускетс с 675 матчами за «Барселону» опередил Иньесту и уступает лишь Хави и Месси

Полузащитник Серджи Бускетс единолично занимает третье место по матчам за «Барселону».

Хавбек вышел в стартовом составе каталонцев на игру с «Реал Сосьедад» (1:0, перерыв) в 33-м туре . Это его 675-й матч за клуб.

Бускетс опередил и уступает по данному показателю лишь нынешнему главному тренеру «Барселоны» (767 игр) и Лионелю Месси (778).

Бускетс дебютировал за первую команду «блауграны» в 2008 году. Со статистикой выступлений 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Реал Сосьедад» – «Барселона». 0:1 – Обамеянг забил. Онлайн-трансляция