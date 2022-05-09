Кушчак о Руни: «Для «МЮ» это перспективный вариант в будущем. Сульшер хорошо себя проявил»

Экс-вратарь Томаш Кушчак в будущем видит главным тренером .

«Уэйн – умный человек, пускай извне это не так заметно. Возможно, он не казался людям человеком, который ответственно подходит к делу, у него было много критиков.

Однако он легенда английского футбола и уже доказал, что будет отличным тренером. Очевидно, для «Манчестер Юнайтед» в будущем это очень перспективный вариант, почему нет?

Пожалуй, речь не о ближайшем времени, сейчас немного другая ситуация, а люди еще не отдают Уэйну должного. Но Сульшер проявил себя очень хорошо, и я уверен, что однажды и кандидатура Руни будет обсуждаться в «МЮ».

Опыт, полученный им в , станет хорошим подспорьем для дальнейшей работы, и вполне возможно, что совсем скоро мы увидим его в . Нечто подобное уже произошло с Лэмпардом, Джеррардом, Артетой и многими другими прекрасными футболистами, с которыми я играл и которые уже стали прекрасными тренерами», – сказал Кушчак.

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