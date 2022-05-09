Невилл о прощальном матче для Лингарда: «Меня выкинули в туалете «Вест Бромвича», так что иногда это так не работает, Джесси!»

высказался об отношении к .

«О Лингарде было сказано много глупостей. Он был в клубе долгое время и проделал хорошую работу.

«Но я видел, что и не проводили прощальных матчей за клуб и не получили прощальных почестей в финале Кубка. Они оба были великими капитанами, и один из них, вероятно, является величайшим капитаном в истории «Манчестер Юнайтед».

Они не получили желаемых проводов, так что я не уверен, что Лингард этого заслуживает. Меня выкинули в туалете «Вест Бромвича» (Невилл имеет в виду историю о том, что понял, что его карьера в «МЮ» закончена, когда сидел в туалете на стадионе «Вест Брома» после плохо проведенного первого тайма – прим. Sports.ru), так что иногда это так не работает, Джесси!» – сказал Невиил в The Gary Neville Podcast.