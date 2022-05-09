Рио Фердинанд: «Рангник выносит грязное белье на публику и словно хочет дистанцироваться от происходящего. На месте «МЮ» запретил бы ему пресс-конференции»

предложил запретить выступать перед прессой.

«Мне не нравится то, что он выносит грязное белье на публику, хотя по-прежнему занимает должность главного тренера. Иногда фанатов это радует, хочется заглянуть за кулисы, но он раскрывает информацию, которую не должен раскрывать. Ты все еще тренер, мужик, расслабься и уважай тех, кто рядом.

Многое из сказанного словно используется им для того, чтобы дистанцироваться от происходящего. Но он должен принять на себя часть ответственности за то, что при нем команда стала еще хуже. Его брали для того, чтобы он стабилизировал ситуацию и вывел команду в Лигу чемпионов. Он провалился, это невозможно отрицать.

Но теперь он перекладывает вину на всех вокруг, это мне кажется несколько неприятным. Его разочарование проявляется в интервью. Честно говоря, на месте клуба я бы не позволял ему проводить пресс-конференции. Я не хочу, чтобы такие вещи попадали в СМИ», – сказал бывший защитник в своем подкасте.

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