«ПСЖ» и «Ювентус» у Погба в приоритете. Хавбек «МЮ» предпочтет отъезд из АПЛ переходу в «Сити»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может уехать из АПЛ.

По сведениям ESPN, футболист предпочел бы покинуть Великобританию по завершении текущего контракта, а не присоединиться к «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.

Приоритет француз отдает игре за «ПСЖ» или «Ювентус», хотя готов рассмотреть все крупные предложения.

Считается, что лидером гонки является именно парижская команда. В «Ман Сити» это тоже понимают.

Погба примет решение о своем будущем по окончании сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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