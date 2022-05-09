«ПСЖ» и «Ювентус» у Погба в приоритете. Хавбек «МЮ» предпочтет отъезд из АПЛ переходу в «Сити»

Полузащитник Поль Погба может уехать из .

По сведениям ESPN, футболист предпочел бы покинуть Великобританию по завершении текущего контракта, а не присоединиться к «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.

Приоритет француз отдает игре за или , хотя готов рассмотреть все крупные предложения.

Считается, что лидером гонки является именно парижская команда. В это тоже понимают.

Погба примет решение о своем будущем по окончании сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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