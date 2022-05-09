«ПСЖ» и «Ювентус» у Погба в приоритете. Хавбек «МЮ» предпочтет отъезд из АПЛ переходу в «Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может уехать из АПЛ.
По сведениям ESPN, футболист предпочел бы покинуть Великобританию по завершении текущего контракта, а не присоединиться к «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.
Приоритет француз отдает игре за «ПСЖ» или «Ювентус», хотя готов рассмотреть все крупные предложения.
Считается, что лидером гонки является именно парижская команда. В «Ман Сити» это тоже понимают.
Погба примет решение о своем будущем по окончании сезона. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков