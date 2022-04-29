Гвардиола не знает, сыграет ли Уокер в этом сезоне: «Ему нужно поработать, чтобы вернуться поскорее»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не уверен в скором возвращении Кайла Уокера.

– Вернется ли Уокер в этом сезоне?

– Прямо сейчас я не знаю ответа. Он травмирован, к сожалению для нас и для него самого, но я не обращаю на это внимание. Я сосредоточен на остальных футболистах, а он должен поработать, чтобы вернуться как можно скорее, – сказал Гвардиола.

В последний раз защитник выходил на поле 13 апреля в матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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