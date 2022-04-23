Гвардиола о травмах в «Ман Сити»: «У нас проблемы. Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть центрального защитника»

Пеп Гвардиола с юмором высказался о травмах игроков «Манчестер Сити».
Из-за повреждений у «горожан» выбыли три защитника – Джон Стоунз, Кайл Уокер и Натан Аке.
– Сейчас у нас действительно проблемы. У нас есть сложности на многих важных позициях, нужно адаптироваться. Игроки знают, что у нас проблемы – возможно, кому-то из вингеров придется сыграть центрального защитника!
– «Ман Сити» нужно больше игроков?
– Нет, мне это не нравится. Грустно оставлять четырех или пятерых футболистов на скамейке и не выпускать их на поле. Не хочу, чтобы их стало восемь или девять.
Лучше восстанавливаться и сохранять свежесть разума. Мы проводим тренировки, которые направлены на улыбки и позитивную энергию. Занятия длятся пять или десять минут – мы потеряли нескольких игроков и больше не можем никого терять.
Сегодня – второй день после игры с «Брайтоном» (Гвардиола давал пресс-конференцию вчера – Sports.ru). В Премьер-лиге не знают, что на второй день после игры усталость ощущается сильнее. Нужно просто расслабиться, и к «Уотфорду» мы будем готовы, – сказал тренер «Манчестер Сити».
Манчестерский клуб сыграет с «Уотфордом» сегодня, 23 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.