Гвардиола о травмах в «Ман Сити»: «У нас проблемы. Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть центрального защитника»

с юмором высказался о травмах игроков .

Из-за повреждений у «горожан» выбыли три защитника – Джон Стоунз, и Натан Аке.

– Сейчас у нас действительно проблемы. У нас есть сложности на многих важных позициях, нужно адаптироваться. Игроки знают, что у нас проблемы – возможно, кому-то из вингеров придется сыграть центрального защитника!

– «Ман Сити» нужно больше игроков?

– Нет, мне это не нравится. Грустно оставлять четырех или пятерых футболистов на скамейке и не выпускать их на поле. Не хочу, чтобы их стало восемь или девять.

Лучше восстанавливаться и сохранять свежесть разума. Мы проводим тренировки, которые направлены на улыбки и позитивную энергию. Занятия длятся пять или десять минут – мы потеряли нескольких игроков и больше не можем никого терять.

Сегодня – второй день после игры с (Гвардиола давал пресс-конференцию вчера – Sports.ru). В Премьер-лиге не знают, что на второй день после игры усталость ощущается сильнее. Нужно просто расслабиться, и к «Уотфорду» мы будем готовы, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Манчестерский клуб сыграет с сегодня, 23 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.