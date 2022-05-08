Неймар вышел на 6-е место в списке бомбардиров «ПСЖ» с 99 голами. Лидирует Кавани – 200

Неймар стал 6-м бомбардиром в истории «ПСЖ».
Форвард забил с пенальти в матче Лиги 1 с «Труа».
Это 99-й гол бразильца за парижан, благодаря чему он вышел на 6-е место в списке бомбардиров клуба, опередив Мустафу Далеба.
В 8 последних матчах Лиги 1 Неймар забил 8 голов. Его статистика – здесь.
Список лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»:
1. Эдинсон Кавани – 200 голов;
2. Килиан Мбаппе – 167;
3. Златан Ибрагимович – 156;
4. Педру Паулета – 109;
5. Доминик Рошто – 100;
6. Неймар – 99.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков