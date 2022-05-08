Неймар вышел на 6-е место в списке бомбардиров «ПСЖ» с 99 голами. Лидирует Кавани – 200

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Неймар стал 6-м бомбардиром в истории «ПСЖ».

Форвард забил с пенальти в матче Лиги 1 с «Труа».

Это 99-й гол бразильца за парижан, благодаря чему он вышел на 6-е место в списке бомбардиров клуба, опередив Мустафу Далеба.

В 8 последних матчах Лиги 1 Неймар забил 8 голов. Его статистика – здесь.

Список лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»:

1. Эдинсон Кавани – 200 голов;

2. Килиан Мбаппе – 167;

3. Златан Ибрагимович – 156;

4. Педру Паулета – 109;

5. Доминик Рошто – 100;

6. Неймар – 99.

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