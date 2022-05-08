Лизаразю о Мбаппе: «Реал» – очевидный выбор. Команда идеальная, у него сразу пойдет. «ПСЖ» сейчас – набор индивидуальностей»

считает, что стоит перейти в .

«Думаю, что «Реал» – очевидный выбор. Это культура Лиги чемпионов, электричество на «Бернабеу». Команда там идеальная, у него пойдет сразу, как он перейдет. Связка с Бензема будет отличной.

Почему Мбаппе так долго не решается, так это потому, что он ждет ответа от . Вопрос в структуре «ПСЖ», организации, настрое, менталитете. Как команда будет реагировать?

Сейчас это набор индивидуальностей, поэтому, возможно, Мбаппе ждет, что будут определенные изменения. У Мбаппе еще достаточно времени, чтобы принять решение, какие бы вопросы он себе ни задавал», – сказал бывший защитник сборной Франции в эфире Telefoot.

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