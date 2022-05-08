«Зидан может возглавить «ПСЖ», а для работы в сборной нужно быть свободным». Президент Федерации футбола Франции о приглашении Зинедина

Ноэль Ле Гре высказался о возможном назначении тренером сборной .

«Тут нужно осторожно подбирать выражения. Зидан показал в «Реале», что обладает качествами, которые мало кто мог представить.

В умах французов он может быть следующим тренером сборной, но у меня нет цели его назначить. Посмотрим. Если наши с Дешамом дорожки разойдутся, Зидан определенно будет одним из вариантов.

Посмотрим, что будет дальше. Зидан может возглавить , а для того, чтобы тренировать сборную Франции, нужно быть свободным от других обязательств.

Но сегодня мы собираемся сделать все для того, чтобы Дешам преуспел на ЧМ-2022», – сказал L’Equipe президент футбола Франции.

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