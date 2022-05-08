Четыре гола и удаление Комана за пощечину: смотрите лучшие моменты матча «Бавария» – «Штутгарт»

Смотрите обзор матча – «Штутгарт».

«Бавария», уже ставшая чемпионом, дома сыграла вничью со (2:2) в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги.

открыл счет в матче на 8-й минуте. ответил голом на 33-й, а на 44-й сделал счет в пользу мюнхенцев. Однако на 52-й минуте точный удар лишил «Баварию» победы.

На 95-й минуте вингер хозяев получил прямую красную карточку за пощечину сопернику.

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