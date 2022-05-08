Четыре гола и удаление Комана за пощечину: смотрите лучшие моменты матча «Бавария» – «Штутгарт»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Томас Мюллер Серж Гнабри Кингсли Коман Саша Калайджич Тиагу Томаш Футбол

Смотрите обзор матча «Бавария» – «Штутгарт».

«Бавария», уже ставшая чемпионом, дома сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2) в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги.

Тиагу Томаш открыл счет в матче на 8-й минуте. Серж Гнабри ответил голом на 33-й, а Томас Мюллер на 44-й сделал счет в пользу мюнхенцев. Однако на 52-й минуте точный удар Саши Калайджича лишил «Баварию» победы.

На 95-й минуте вингер хозяев Кингсли Коман получил прямую красную карточку за пощечину сопернику.

Видео всех голов и лучших моментов игры смотрите здесь. 👇

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