Фердинанд о ничьей «Ливерпуля»: «Гвардиоле даже не придется произносить речь перед игрой «Сити». Отличный шанс оторваться»

Теги Рио Фердинанд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Рио Фердинанд считает, что ничья «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» вдохновит «Манчестер Сити».

«Я был на матче «Ливерпуля», и «Тоттенхэм» должен был побеждать. Теперь преимущество у «Ман Сити».

В особенности это поможет «горожанам» в плане психологии. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, а они вылетели. «Сити» был в удрученном состоянии, и это нормально после такой игры – с дополнительным временем.

Но теперь, думаю, Гвардиоле даже не придется произносить речь. Команда получила то, что хотела, а победа над «Ньюкаслом» даст ей возможность оторваться от конкурента. Это отличный шанс для «Сити», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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