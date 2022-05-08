Фердинанд о ничьей «Ливерпуля»: «Гвардиоле даже не придется произносить речь перед игрой «Сити». Отличный шанс оторваться»

Рио Фердинанд считает, что ничья «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» вдохновит «Манчестер Сити».
«Я был на матче «Ливерпуля», и «Тоттенхэм» должен был побеждать. Теперь преимущество у «Ман Сити».
В особенности это поможет «горожанам» в плане психологии. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, а они вылетели. «Сити» был в удрученном состоянии, и это нормально после такой игры – с дополнительным временем.
Но теперь, думаю, Гвардиоле даже не придется произносить речь. Команда получила то, что хотела, а победа над «Ньюкаслом» даст ей возможность оторваться от конкурента. Это отличный шанс для «Сити», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
Мечты «Ливерпуля» о квадрупле рушатся. «Сити» может оторваться на 3 очка
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков