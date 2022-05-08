Каррагер о чемпионской гонке: «Сити» может потерять очки после игры «Ливерпуля». Потери в 2 матчах? Не думаю»

высказался о чемпионской гонке в .

Накануне потерял очки, не сумев обыграть в 36-м туре (1:1).

Сегодня лидирующий в таблице «Манчестер Сити» может увеличить отрыв от мерсисайдской команды до трех очков в случае победы над .

«Не думаю, что сегодня у «Ман Сити» будут проблемы. Но дальше матчи с «Вулвс» и , полагаю, «Сити» потеряет очки в одном из них. Впрочем, тот факт, что «Ливерпуль» потерял очки вчера, позволяет «Сити» это сделать.

Считаю ли я, что может потерять очки в двух играх? Пожалуй, нет», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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