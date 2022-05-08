Клопп после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Давайте не будем вести себя как на похоронах. У «Ливерпуля» на очко больше, чем перед игрой»

Главный тренер призвал не унывать после ничьей с .

«Это важное очко, потому что теперь у нас на очко больше, чем до матча. Но мы все понимаем ситуацию. Мы сейчас во главе таблицы. Лучше всего было бы, если бы и мы, и проиграли все оставшиеся матчи до конца сезона, тогда мы бы остались первыми. Но все мы знаем, что все будет не так.

Я бы хотел сказать, что «Манчестер Сити» потеряет очки, но мне так не кажется. Посмотрим, что будет дальше.

У нас на одно очко больше, чем было перед матчем, это уже хорошо. То, что мы сравняли счет после 0:1, еще лучше. Хотя все это не совсем то, чего мы хотим.

Но давайте не будем вести себя как на похоронах. У меня в жизни случались события и похуже. Представьте, что «Сити» проиграет, хоть я и с трудом себе такое представляю. Но все же представьте: они проиграли – и мы не смогли этим воспользоваться, потому что перестали верить в себя. Это было бы безумие», – сказал Клопп.

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