Салах о «Золотом мяче»: «Я не взял его в прошлом году – у «Ливерпуля» не было трофеев. В этом сезоне у нас уже есть один кубок»

ответил на вопрос о борьбе а «Золотой мяч».

«В прошлый раз я проиграл, потому что забил 40 голов, но у нас не было трофеев. В этом сезоне у меня очень хорошая статистика, и мы взяли уже один кубок. Если мы выиграем еще два [ и ], будет интересно посмотреть, кто возьмет «Золотой мяч».

Сейчас нужно концентрироваться на главном, а это командные трофеи. Все остальное – лишь следствие.

Это мой лучший сезон в «Ливерпуле». Я много забил и отдал, я лучший в по числу созданных моментов, в моей игре многое изменилось. Я не очень хорошо себя чувствую, когда команда проигрывает, а я не забиваю и не делаю разницу. Но когда «Ливерпуль» побеждает, а я не забиваю, я все равно очень счастлив.

Я стараюсь находить детали, которые будут меня мотивировать. Я ищу небольшой рекорд здесь или там, чтобы голова была занята. Я стараюсь сохранять драйв, чтобы бить рекорды, и хочу быть голодным до новых достижений», – сказал Салах.

У вингера 30 мячей и 15 передач в 46 матчах в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.

Салах вышел на пик созидания и уже перекрыл свои креативные рекорды. Как ему это удалось?

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