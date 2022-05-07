У «Спартака» 6 побед, 2 ничьих и 4 поражения при Ваноли

обыграл «Урал» (3:1) в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

Московская команда провела 12-й официальный матч под руководством главного тренера , получившего назначение в декабре. На этом отрезке красно-белые добились 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов – 22:13.

В рамках Премьер-лиги команда Ваноли одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов в матчах чемпионата – 15:12.

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