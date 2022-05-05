Директор «Енисея»: «Ожидаем победу над «Спартаком» в Кубке. Знаем, что у них дата, но в футбол играют люди»

Директор ожидает победы над в матче БЕТСИТИ Кубка России.

– 7 мая вы играете с «Краснодаром-2», а 11-го уже со «Спартаком». Как это будет выглядеть в плане логистики?

– Не будем возвращаться в Красноярск.

После Краснодара едем в Москву и уже там готовимся к матчу. 8-го числа – день перелетов, 10-го – предыгровая. Смысла возвращаться в Красноярск нет.

– Какой настрой на полуфинальный матч Кубка?

– Мы ожидаем большой матч и победу над «Спартаком». Лично я желаю, чтобы наши ребята показали классный футбол, где каждый сможет внести свою лепту.

– Вы же понимаете, насколько мотивирован «Спартак»? Для них Кубок – это все или ничего, большая ответственность перед болельщиками, юбилейный сезон все-таки.

– Ну и что? Это отдельно взятый матч, где две команды играют в футбол.

Мы знаем, что у «Спартака» есть дата, понимаем, что они тоже все сделают для победы в этом матче, но в футбол играют люди. Кто больше будет хотеть победить сердцем, кто сможет больше проявить свои лучшие качества, тот и победит.

При этом у нас тоже знаменательная дата в этом году: 110 лет красноярскому футболу, 85 лет клубу. Для нас этот матч тоже очень важен в плане спортивной составляющей.

Да, мы впервые за всю историю нашего клуба вышли в полуфинал Кубка, но мы не намерены останавливаться на достигнутом.

Ждем с предвкушением матча в Москве, но сейчас самая главная игра для нас – 7-го числа, – сказал Алексей Ивахов.