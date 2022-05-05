Директор «Енисея»: «Ожидаем победу над «Спартаком» в Кубке. Знаем, что у них дата, но в футбол играют люди»

Директор «Енисея» ожидает победы над «Спартаком» в матче БЕТСИТИ Кубка России.
– 7 мая вы играете с «Краснодаром-2», а 11-го уже со «Спартаком». Как это будет выглядеть в плане логистики?
– Не будем возвращаться в Красноярск.
После Краснодара едем в Москву и уже там готовимся к матчу. 8-го числа – день перелетов, 10-го – предыгровая. Смысла возвращаться в Красноярск нет.
– Какой настрой на полуфинальный матч Кубка?
– Мы ожидаем большой матч и победу над «Спартаком». Лично я желаю, чтобы наши ребята показали классный футбол, где каждый сможет внести свою лепту.
– Вы же понимаете, насколько мотивирован «Спартак»? Для них Кубок – это все или ничего, большая ответственность перед болельщиками, юбилейный сезон все-таки.
– Ну и что? Это отдельно взятый матч, где две команды играют в футбол.
Мы знаем, что у «Спартака» есть дата, понимаем, что они тоже все сделают для победы в этом матче, но в футбол играют люди. Кто больше будет хотеть победить сердцем, кто сможет больше проявить свои лучшие качества, тот и победит.
При этом у нас тоже знаменательная дата в этом году: 110 лет красноярскому футболу, 85 лет клубу. Для нас этот матч тоже очень важен в плане спортивной составляющей.
Да, мы впервые за всю историю нашего клуба вышли в полуфинал Кубка, но мы не намерены останавливаться на достигнутом.
Ждем с предвкушением матча в Москве, но сейчас самая главная игра для нас – 7-го числа, – сказал Алексей Ивахов.