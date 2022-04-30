Бакаев о жесте для Языджи: «Ваноли сказал, что соперник не должен был вести себя так у нас дома и что нужно его наказать»

рассказал о жесте, адресованном , после гола в ворота .

Точный удар 25-летнего хавбека с пенальти принес победу над армейцами в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

Бакаев отпраздновал гол, приложив руку к уху, – точно так же, как свой гол «Спартаку» в предыдущем матче отметил Языджи.

– После победного гола в кубковом дерби с ЦСКА ты приложил ладонь к уху, повторив жест армейца Языджи, который забил на . После финального свистка то же самое сделал . Настолько задела дерзость турка?

– Главный тренер делал на этом особый акцент перед игрой. Сказал, что соперник не должен был вести себя так у нас дома и что нужно его за это наказать, вернуть должок. Так что это всех задело. Думаю, любой забивший в тот вечер повторил бы этот жест.

Мотивация в игре была очень высокая, я был особенно нацеленным на ворота. Хочу сохранить этот настрой в каждой игре, в каждом полумоменте. Голевой шанс в Ростове возник именно поэтому: я добежал до конца и должен был забивать, – сказал Бакаев.