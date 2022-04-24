Березуцкий про 1:0 с «Динамо»: «Тяжелая игра двух равных соперников. У Языджи пост – играть весь матч невозможно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе над (1:0) в .

«Тяжелая игра двух равных соперников. Первый тайм почти без моментов. Во втором игра стала более открытой, с моментами. Забили. У Тюкавина была штанга. Но и у нас было 3 момента, могли раньше снять все вопросы. Спасибо ребятам, дотерпели до конца.

Карраскаль не был доволен своей заменой. Как и любой профессиональный футболист недоволен своим уходом с поля, это нормально. Нужно было освежить игру, она была на встречных курсах, движение туда-сюда. Свежести игроку после 60 минут не хватало, защитники тоже устают. Иногда такие замены работают, иногда нет.

Языджи пропустил какое-то количество тренировок. Беспокоила спина. Не может не сказаться, тяжело ему 90 минут. Все достаточно просто. Сейчас его состояние хорошее, но идет праздник мусульманский. У нас три человека держат пост. Это мое мнение: когда держишь пост, играть весь матч невозможно», – сказал Березуцкий.