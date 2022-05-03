Судья Матюнин подтвердил подачу жалобы на главу РПЛ Хачатурянца в РФС

Рефери Алексей Матюнин пожаловался на президента РПЛ в Российский футбольный союз.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в на , – сказал судья.

Напомним, после 26-го тура РПЛ Хачатурянц касательно игры, на которой работал Матюнин, сказал: «Безобразие было и в матче – . Очень много ошибок».

Позднее в эфире «Матч ТВ» президент РПЛ назвал свое интервью «Спорт-Экспрессу» «фэйком»: «Конечно же, я не просто ничего подобного не говорил и не мог бы допустить подобное высказывание ни во время футбольного матча, ни после него до того, как пройдет экспертно-судейская комиссия».

Но ни Хачатурянц, ни ведущий Георгий Черданцев не уточнили, о каком именно высказывании идет речь, так как ЭСК упоминалась и по отношению к «Спартаку», и по отношению к «Крыльям».