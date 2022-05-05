Гендиректор «Црвены Звезды»: «Мы уже вступили в переговоры с Дзюбой. Хотим подписать его»

В «Црвене Звезде» сообщили, что уже начали переговоры с Артемом Дзюбой.
«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артемом. Он нам нужен, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов», – заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.
Сообщалось, что, помимо «Црвены Звезды», интерес к форварду «Зенита», который может покинуть клуб бесплатно летом, проявляет «Фенербахче».
В этом сезоне 33-летний нападающий забил 13 голов и отдал 7 передач в 36 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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