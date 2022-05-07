Тухель о словах отца Пулишича: «Между мной и Кристианом нет никаких проблем. Игроки сами ответственны за попадание в состав»

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Томас Тухель высказался о положении Кристиана Пулишича в «Челси». 

Ранее отец футболиста выразил недовольство количеством игрового времени своего сына. 

«Между мной и Кристианом нет никаких проблем. Он фантастически тренировался на этой неделе и оказывал огромное влияние в некоторых матчах, выходя со скамейки запасных. 

Это не имеет никакого отношения к твиту или какой-либо реакции отца, потому что я не хочу, чтобы это влияло на мое суждение.

В конце концов, игроки сами несут ответственность за то, чтобы попадать в состав и оставаться в команде. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы принять правильное решение.

Всегда ли я прав? Конечно, нет. Всегда ли это справедливо? Конечно, нет. Но ты подписываешься на это, переходя в такой клуб, как «Челси». 

В последнее время я не видел такой реакции [от Пулишича]. На самом деле все было наоборот. Он был очень силен и очень позитивен в последние недели», – сказал главный тренер «Челси»

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