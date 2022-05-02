Отец Пулишича недоволен положением сына в «Челси»: «Самое грустное – он любит клуб, партнеров и Лондон»

Отец Кристиана Пулишича недоволен количеством игрового времени своего сына в .

23-летний полузащитник не выходил в стартовом составе лондонского клуба почти месяц – 6 апреля он с первых минут появился на поле в матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) и был заменен на 64-й минуте.

После этого хавбек пять раз выходил на замену, в сумме проведя на поле 137 минут, а в двух матчах остался на скамейке запасных.

Во вчерашнем матче с , в котором «Челси» проиграл со счетом 0:1, Пулишич вышел на замену на 68-й минуте.

«Самое грустное – то, что он любит клуб, партнеров по команде и Лондон... Вкладывает сердце и душу, чтобы быть профессионалом. Стремись вперед и вверх, мой мальчик... Впереди шесть важных месяцев», – написал отец футболиста Марк Пулишич.

Через некоторое время публикация была удалена.

В этом сезоне Пулишич лишь 10 раз выходил в стартовом составе «Челси». Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.

Полную статистику американца можно изучить по ссылке.