Томас Тухель: «Конечно, беспокоюсь за место «Челси» в топ-4. 4 очка в 4 матчах – мало для любой гонки»

Томас Тухель обеспокоен за место «Челси» в топ-4 по итогам сезона .

Вчера лондонский клуб проиграл «Эвертону» (0:1) в 35-м туре АПЛ. Сейчас «Челси» занимает 3-е место в таблице АПЛ, на три очка опережая идущий четвертым и на пять – , идущий пятым.

«Я очень разочарован. Мы знали, на что способен . Как и в прошлых матчах, нам не удалось сыграть на ноль. Конечно, я беспокоюсь за место в топ-4. Я не чувствую, что мы в безопасности. Четырее очка в четырех матчах – это мало для любой гонки.

Что я могу поделать [с индивидуальными ошибками]? Мы просто отдали гол, и это худшее из того, что может случиться в этой атмосфере. Такое происходит слишком часто. Нам не удается играть без серьезных ошибок, и поэтому у нас есть сложности с результатами», – сказал тренер .