Томас Тухель: «Лукаку все еще большой игрок. Он важная часть состава «Челси» на следующий сезон»

по-прежнему рассчитывает на в «Челси».

«Я всегда хотел, чтобы он был важной частью состава. Он важная часть состава на следующий сезон. Из-за нынешней ситуации в «Челси» нет игроков, которые близки к уходу.

Мы подписали большого игрока, он все еще большой игрок. Он очень хорошо тренировался и, возможно, сыграет с «Вулверхэмптоном» с первых минут», – сказал тренер «синих».

В 23 матчах форвард «Челси» забил 5 голов. Статистика Лукаку – здесь.

Кто все-таки купит «Челси»? Абрамовичу что-то достанется? Ответы на главные вопросы о сделке

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков