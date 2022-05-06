Томас Тухель: «Лукаку все еще большой игрок. Он важная часть состава «Челси» на следующий сезон»

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Томас Тухель по-прежнему рассчитывает на Ромелу Лукаку в «Челси».

«Я всегда хотел, чтобы он был важной частью состава. Он важная часть состава на следующий сезон. Из-за нынешней ситуации в «Челси» нет игроков, которые близки к уходу.

Мы подписали большого игрока, он все еще большой игрок. Он очень хорошо тренировался и, возможно, сыграет с «Вулверхэмптоном» с первых минут», – сказал тренер «синих».

В 23 матчах АПЛ форвард «Челси» забил 5 голов. Статистика Лукаку – здесь.

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