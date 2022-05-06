Хави о чемпионских коридорах: «Это проявление уважения и спортивного духа, я делал это для «Реала». Нужно уважать соперника»

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«Барселона» организует «Бетису» коридор почета за победу в Кубке Испании.

Об этом тренер каталонцев Хави заявил на пресс-конференции.

«Мы сделаем коридор для «Бетиса». Это проявление уважения и спортивного духа. «Бетис» этого заслуживает. «Бетис» выиграл Кубок Испании, турнир, где мы участвовали.

Нужно учить болельщиков уважению и спортивному духу, не делать этого было бы ошибкой. Мы говорили об этом в раздевалке, игроки поддержали.

Я делал коридор для «Реала» в свое время. Нужно уважать соперника. Остальное – споры, которые меня не интересуют», – заявил Хави.

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