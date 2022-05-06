«Ублюдок, поприветствуй чемпиона». Фанаты «Реала» оскорбляли Пике во время матча с «Эспаньолом», Ла Лига осудила произошедшее

Пике подвергся оскорблениям со стороны фанатов и «Эспаньола».

Это произошло во время матча команд 30 апреля (4:0), о чем стало известно после отчета Ла Лиги о произошедшем.

«На 56-й минуте матча около 600 болельщиков «Реала» в течение примерно 10 секунд скандировали «Пике – ублюдок, поприветствуй чемпиона». Кричалку поддержали другие присутствующие болельщики», – говорится в сегодняшнем заявлении Ла Лиги.

Кроме того, на 5-й минуте матча фанаты «Эспаньола» скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Барселоны».

осудила произошедшее и направила жалобу в Комиссию по борьбе с насилием.

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