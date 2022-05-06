«Барса» не собирается возвращать Суареса. Луис предлагал Лапорте свои услуги на церемонии «Золотого мяча»

Луис Суарес обсуждал возвращение в «Барселону» с Жоаном Лапортой.
В ноябре нападающий «Атлетико» посетил церемонию вручения «Золотого мяча», где и встретил президента «Барсы». Суарес думал о том, чтобы вернуться в каталонский клуб еще по ходу зимнего трансферного окна, а потом предложил Лапорте свои услуги в ходе мероприятия, пишет Diario Sport.
Однако в «Барселоне» не рассматривают вариант с возвращением уругвайца. В «Барсе» полагают, что его этап в клубе завершен, поэтому руководство сине-гранатовых сосредоточено на других целях.
Срок действующего контракта Суареса с «Атлетико» истекает летом. По информации журналиста Жерара Ромеро, мадридский клуб предложил Луису продлить сотрудничество еще на год, но форвард не хочет оставаться, так как недоволен отношением со стороны тренера Диего Симеоне.
35-летний нападающий хочет провести в Европе еще как минимум сезон.
Сообщалось, что Суарес хочет вернуться в «Барсу» и готов снизить зарплату ради этого. Он выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год и выиграл с клубом 13 трофеев.
В этом сезоне уругваец провел 42 матча в составе «рохибланкос», забил 13 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.
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