«Барса» не собирается возвращать Суареса. Луис предлагал Лапорте свои услуги на церемонии «Золотого мяча»

обсуждал возвращение в «Барселону» с .

В ноябре нападающий посетил церемонию вручения «Золотого мяча», где и встретил президента «Барсы». Суарес думал о том, чтобы вернуться в каталонский клуб еще по ходу зимнего трансферного окна, а потом предложил Лапорте свои услуги в ходе мероприятия, пишет Diario Sport.

Однако в «Барселоне» не рассматривают вариант с возвращением уругвайца. В «Барсе» полагают, что его этап в клубе завершен, поэтому руководство сине-гранатовых сосредоточено на других целях.

Срок действующего контракта Суареса с «Атлетико» истекает летом. По информации журналиста Жерара Ромеро, мадридский клуб предложил Луису продлить сотрудничество еще на год, но форвард не хочет оставаться, так как недоволен отношением со стороны тренера .

35-летний нападающий хочет провести в Европе еще как минимум сезон.

Сообщалось, что Суарес хочет вернуться в «Барсу» и готов снизить зарплату ради этого. Он выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год и выиграл с клубом 13 трофеев.

В этом сезоне уругваец провел 42 матча в составе «рохибланкос», забил 13 голов и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

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