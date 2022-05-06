Хави о 4:0 с «Реалом»: «Если бы они забили, то поверили бы. Такова их ДНК, у «Барсы» – другая»

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Хави оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (4:0), которую команда одержала в марте.

«У нас не такой стиль, как у «Реала», и иная модель. Мы побеждали. Но «Реал» возвращается, если ты прощаешь их. Пример – наш матч на «Бернабеу». Если бы они забили, то поверили бы. Такова их ДНК. У нас другая. Мы побеждали и тогда, когда не заслуживали этого.

Мы ценим ее, она позволила получить три очка. «Реал», как гласит история, способен вернуться, если ты прощаешь их. Если ты прощаешь их при счете 0:2 или 0:3, они могут вернуться, там есть игроки для этого.

Мы считаем очень важной победу над чемпионом Испании и финалистом Лиги чемпионов. Вы увидели, чем мы можем стать, но для этого нужна стабильность», – сказал тренер «Барселоны».

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