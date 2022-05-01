прокомментировал свое удаление после матча с «Уфой» (1:1).

Арбитр Кирилл Левников показал главному тренеру «Химок» красную карточку за споры.

– Красная карточка в концовке, что случилось?

– Если слово «чудотворцы» в сторону судьи у нас считается ругательством… Я сказал это слово и пошел. Вот и все. Мне сказали, что это красная карточка. Если бы я был заведен, то я бы остался поговорить с арбитром. А так я сказал «чудотворцы» и пошел.

Если слово «чудотворцы» – оскорбительное для судей, тогда я не понимаю, какие слова еще подбирать. Понятно, что мат нельзя. И не должно быть агрессии. Но я даже не приблизился к судьям, так сказал – и пошел в раздевалку. А мне потом говорят: «У вас красная». Эмоции у всех были, нельзя флегматиками в футбол играть, все хотят выиграть, – сказал Юран.