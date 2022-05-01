Депутат Терюшков: «У нас не принято склонять колено перед каким-то BLM, как это делал Левников. Юран в угоду американским или европейским принципам не сделает этого»

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Роман Терюшков прокомментировал удаление Сергея Юрана после игры с «Уфой» (1:1).

Арбитр Кирилл Левников показал главному тренеру «Химок» красную карточку за споры.

«Если говорить о политике, я не разделяю полученную в конце красную карточку Сергея Николаевича [Юрана], но оценку должны давать компетентные органы.

Если говорить обо мне, у нас в РФ принято склонять колено только перед Господом Богом, родителями и флагом РФ, но ни в коем случае перед какими-то BLM-мероприятиями, что делал в свое время Левников. Могу осудить его только за это.

Будем ли подавать в ЭСК за пенальти в конце второго тайма? Посмотрим относительно Сергея Николаевича. Он большой патриот, если надо будет отстаивать какую-то позицию: судьи или тренера, то встану на сторону тренера.

Потому что этот человек никогда не склонит колено в угоду американским или европейским принципам. Уважаю его за это», – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.

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