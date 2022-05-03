Депутат Терюшков о «чудотворцах»: «Судья должен радоваться, что Юран назвал его так. Вряд ли Габулов говорил какие-то жуткие вещи»

Роман Терюшков отреагировал на возможность проведения игры «Химок» и «Спартака» без зрителей.

После матча с «Уфой» (1:1) гендиректор подмосковного клуба вошел в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

«Я видел, что в протоколе отмечены действия Габулова. Но больше сказать особо ничего не могу. Странно будет, если за данное деяние оставят зрителей без интересной игры.

Поэтому пусть решает дисциплинарный комитет относительно той меры, которая может быть применена.

Я знаю Владимира Борисовича достаточно давно. Вряд ли он какие-то жуткие вещи говорил. Эмоции после матча могут быть всегда.

И у Сергея Николаевича, я извиняюсь, если он чудака назвал чудотворцем! Судья должен радоваться тому, что Юран назвал его так», – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.

Арбитр Кирилл Левников показал главному тренеру «Химок» красную карточку за споры. Позже Юран сообщил, что использовал слово «чудотворцы» в сторону судьи.