Эвра выложил мем, где они с Чарльтоном ищут название «Ман Сити» на кубке ЛЧ: «Сколько лет нам еще ждать? Год, 5 или 90?»

Патрис Эвра пошутил над «Манчестер Сити» после вылета команды из Лиги чемпионов от «Реала».
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» опубликовал мем, где они вместе с Бобби Чарльтоном пытаются найти название «Манчестер Сити» на кубке победителей Лиги чемпионов.
Между Эвра и Чарльтоном происходит воображаемый диалог:
– Сэр Бобби, можете ли вы снова проверить, не появилось ли там название «Сити»?
– Нет, по-прежнему пусто, Пэт...
Эвра подписал публикацию так: «Как вы считаете, сколько лет нам с сэром Бобби еще ждать? 1 год, 5 лет или 90».
Фото: инстаграм Патриса Эвра
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