Эвра выложил мем, где они с Чарльтоном ищут название «Ман Сити» на кубке ЛЧ: «Сколько лет нам еще ждать? Год, 5 или 90?»

Патрис Эвра пошутил над «Манчестер Сити» после вылета команды из от .

Бывший игрок опубликовал мем, где они вместе с Бобби Чарльтоном пытаются найти название на кубке победителей Лиги чемпионов.

Между Эвра и Чарльтоном происходит воображаемый диалог:

– Сэр Бобби, можете ли вы снова проверить, не появилось ли там название «Сити»?

– Нет, по-прежнему пусто, Пэт...

Эвра подписал публикацию так: «Как вы считаете, сколько лет нам с сэром Бобби еще ждать? 1 год, 5 лет или 90».

Фото: инстаграм

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