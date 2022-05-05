Хаманн о камбэке «Реала»: «Они исчерпали весь запас удачи и точно не смогут сделать такое против «Ливерпуля»

Дитмар Хаманн оценил шансы «Реала» в финале против .

«Они уже несколько раз спаслись. Перед ответным матчем с «ПСЖ» все считали, что у «Реала» нет шансов. Когда повел 3:0, никто не думал, что пройдет дальше. Вчерашний день – самый вопиющий случай, когда им нужно было дважды забить на последней минуте, и они добились этого.

Модрич перед матчем сказал, что нельзя выйти в полуфинал Лиги чемпионов за счет удачи. Думаю, в этот раз они исчерпали весь запас удачи и точно не смогут сделать такое против «Ливерпуля».

Я думаю, «Ливерпулю» хотелось играть с «Реалом», а не с «Сити», потому что мы знаем, на что способен «Сити». Но не стоит относиться к «Реалу» легкомысленно. Если команда столько раз возвращается, то, возможно, это не совпадение», – сказал бывший игрок «Баварии», и «Ливерпуля».

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