Зеедорф о камбэке «Реала»: «У «Ман Сити», как и у «ПСЖ», нет характера для таких игр. Это не создать за год, два или 10 лет»

считает, что и не хватает характера.

«У «Манчестер Сити», как и у «ПСЖ», нет характера для таких матчей. Характер «Реала» – то, что не создать за год, два или даже за 10 лет. Речь о людях, которые приходят в клуб и чувствуют, что стали частью чего-то более значительного, чем они сами.

Если «Реал» вылетает в 1/8 финала , игроки не могут выйти на улицу. В Манчестере такого давления нет, там все не так.

На игроков «Манчестер Сити» возложена ответственность совсем иного уровня, при всем уважении к этому клубу», – сказал бывший полузащитник «Реала» и «Милана» для Amazon Prime Video Italia.

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!

Камбэк «Реала» – не только магия и характер. Разница в заменах: Анчелотти идеально прочувствовал матч, а Пеп ошибся во всем и предал ценности

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