Экс-судья Фернандес: «Лапорта могли удалить за удар Модричу по лицу»

Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что мог бы быть удален по ходу матча с .

На 8-й минуте игры Лиги чемпионов защитник в ходе конфликта с Лукой Модричем ударил по лицу хавбека мадридской команды, после чего сам игрок «горожан» оказался на газоне. Оба игрока получили по желтой карточке.

Главным арбитром матча был .

«Плохой старт матча для Орсато – он прощает Каземиро, которому нужно было показать желтую карточку.

Затем происходит стычка между Лапортом и Модричем, результатом который стали две желтые карточки. Испанец, ударивший хорвата по лицу, мог получить красную карточку», – сказал Фернандес.