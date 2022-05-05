Экс-судья Фернандес: «Лапорта могли удалить за удар Модричу по лицу»

Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что Эмерик Лапорт мог бы быть удален по ходу матча с «Реалом».
На 8-й минуте игры Лиги чемпионов защитник «Манчестер Сити» в ходе конфликта с Лукой Модричем ударил по лицу хавбека мадридской команды, после чего сам игрок «горожан» оказался на газоне. Оба игрока получили по желтой карточке.
Главным арбитром матча был Даниэле Орсато.
«Плохой старт матча для Орсато – он прощает Каземиро, которому нужно было показать желтую карточку.
Затем происходит стычка между Лапортом и Модричем, результатом который стали две желтые карточки. Испанец, ударивший хорвата по лицу, мог получить красную карточку», – сказал Фернандес.