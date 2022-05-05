Анчелотти о финале с «Ливерпулем»: «Это дерби для меня. Я по-прежнему эвертонец»

назвал дерби предстоящий финал с .

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:1, первый матч – 3:4) и вышел в финал.

«Я очень счастлив сыграть еще один финал против великолепной команды.

Как футболист я играл против «Ливерпуля» в финале Кубка европейских чемпионов в 1984 году. В 2005 и 2007 году – уже в качестве тренера. И теперь еще одна встреча.

Я жил в Ливерпуле два года. Для меня это дерби, ведь я по-прежнему эвертонец», – сказал главный тренер «Реала».

С 2019 по 2021 год Анчелотти был главным тренером «Эвертона».

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!