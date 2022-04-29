Матюнин прошел проверку на детекторе лжи («СЭ»)

Теги Крылья Советов Химки премьер-лига Россия судьи Алексей Матюнин детектор лжи Спорт-Экспресс Футбол

Главный арбитр матча «Химки»«Крылья Советов» (4:1) Алексей Матюнин проверен на полиграфе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», рефери, совершивший две ошибки во время игры 26-го тура РПЛ, по предложению руководства судейского корпуса прошел проверку на детекторе лжи. Результаты пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Павел Шадыханов, работавший видеоассистентом на этом матче, также приглашен на проверку.

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