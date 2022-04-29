Матюнин прошел проверку на детекторе лжи («СЭ»)

Главный арбитр матча – (4:1) проверен на полиграфе.

Как сообщает , рефери, совершивший две ошибки во время игры 26-го тура , по предложению руководства судейского корпуса прошел проверку на детекторе лжи. Результаты пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Павел Шадыханов, работавший видеоассистентом на этом матче, также приглашен на проверку.

Терюшков о проверке судей на полиграфе: «Мне кажется, это уничижение личности, абсолютно никакой пользы от этого не будет»